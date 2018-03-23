Россия пригрозила Литве ответными мерами за снос советских памятников

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Москва не исключает применение ответных мер в случае, если Вильнюс продолжит снос советских памятников, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Вильнюсское самоуправление направило письмо руководству литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" с требованием до 31 марта этого года демонтировать два надгробия, установленные ранее на могилах советских воинов и воинов Царской России на Антакальнисском кладбище. Ранее департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой демонтировать данные два надгробия, указав, что вопрос демонтажа основан на сомнениях в идентификации останков.

"Литовская ассоциация военной истории "Забытые солдаты" все же рассчитывает не допустить сноса упомянутых памятников. Однако в принципиальном плане в случае кощунственных действий в отношении российских мемориальных объектов в Литве считаем вполне возможными ответные шаги с нашей стороны, в частности, касающиеся мемориальной деятельности литовской стороны на территории Российской Федерации", — заявил Кожин на брифинге.

На Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915 году при обороне Вильны. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

Ранее департамент по культурному наследию назначил ассоциации "Забытые солдаты" штраф в размере более 1,4 тысячи евро за то, что процедура перезахоронения ассоциацией не была согласована с МИД и Минкультом Литвы, а также в связи с тем, что на одном из надгробий изображен контур пятиконечной звезды.

Деятельность литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов. В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.