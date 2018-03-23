Россия пригрозила Литве ответными мерами за снос советских памятников

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Москва не исключает применение ответных мер в случае, если Вильнюс продолжит снос советских памятников, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"Литовская ассоциация военной истории "Забытые солдаты" все же рассчитывает не допустить сноса упомянутых памятников. Однако в принципиальном плане в случае кощунственных действий в отношении российских мемориальных объектов в Литве считаем вполне возможными ответные шаги с нашей стороны, в частности, касающиеся мемориальной деятельности литовской стороны на территории Российской Федерации", — заявил Кожин на брифинге.
На Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915 году при обороне Вильны. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.
Деятельность литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов. В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.