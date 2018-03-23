На юге Одесской области выпал снег желтого цвета

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Снег желтоватого цвета выпал в городе Измаил Одесской области, лабораторные исследования образцов показали, что вредных химических веществ не обнаружено, сообщил в пятницу мэр города Андрей Абрамченко.
"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", — сообщил Абрамченко на своей странице в Facebook.
Кроме того, снег желтого цвета выпал и в ряде населенных пунктов на юге Одесской области, соответствующие фотографии публикуют пользователи соцестей.