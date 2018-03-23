Три фигуранта дела Алекса Лесли и Насти Рыбки получили условные сроки

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 23 мар – РИА Новости. Трое участников и предполагаемых со-организаторов "секс-тренинга" Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) приговорены судом Паттайи к условным срокам заключения, штрафам и депортации из Таиланда в страну гражданства, сообщает в пятницу корреспондент РИА Новости с места события.

Россияне Диана Симук и Денис Козлов, а также гражданин Белоруссии Игорь Кучерявенко приговорены судом к условным срокам заключения (6 месяцев, 3 месяца и 3 месяца соответственно) с отсрочкой на два года, штрафам в размере от 100 до 150 долларов, и депортации из Таиланда, говорится в постановлении суда, оглашенном во второй половине дня в пятницу.

"Мои подзащитные приняли решение признать себя виновными, после чего суд в течение часа вынес постановление. Теперь их передадут иммиграционной полиции для депортации в страны гражданства. Сначала их перевезут из тюрьмы Паттайи в полицейский участок, сотрудники которого их задерживали, а оттуда они попадут в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, и в течение семи – восьми рабочих дней будут депортированы", — сообщил РИА Новости адвокат Саттхапхон Сийоха, представлявший интересы троих обвиняемых на суде.

"Разница в условных сроках и штрафах возникла потому, что у Дианы Симук виза была просрочена еще до ареста, так что она получила наказание по двум различным статьям", — сказал юрист.

Десять граждан Белоруссии и России обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории королевства Таиланд. Они были арестованы в феврале в одной из гостиниц курортного города Паттайя во время так называемого "секс-тренинга".