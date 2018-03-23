Силовики 12 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (209)

ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики было выпущено более 70 мин, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшую неделю противник 12 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 76 мины калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал он.

Басурин добавил, что обстрелам подвергались районы семи населённых пунктов, разрушены и повреждены восемь домов в селе Саханка.