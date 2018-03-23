Песков выразил надежду, что в США снизится уровень русофобии

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия в связи с назначением нового советника по нацбезопасности США рассчитывает, что в руководстве Белого дома будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от волны русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности. Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение Тиллерсона — необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая. Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении РФ, КНДР и Ирана.

"Что касается Болтона, то, безусловно, это право президента США, поэтому, конечно, это не наш вопрос. Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на просьбу журналистов рассказать о Болтоне, пресс-секретарь президента России отметил, что дипломата "безусловно" знают в Кремле, и подчеркнул, что говорить о его личных характеристиках некорректно. "Безусловно (знают в Кремле). Нет, нельзя. Это было бы не корректно", — сказал Песков.