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ЕС отозвал своего посла в России из-за "дела Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (651)
11:5523.03.2018
(обновлено: 12:27 23.03.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПосол ЕС в России Маркус Флориан Эдерер. Архивное фотоПосол ЕС в России Маркус Флориан Эдерер. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Об этом сообщил шведский премьер-министр Стефан Левен.

Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В свою очередь, источник РИА Новости рассказал, что некоторые европейские страны могут выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", последовав примеру британских властей.

Накануне об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что премьер-министр Британии Тереза Мэй рассчитывает, что в Евросоюзе также обвинят Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Для этого, по данным издания, Британия поделится секретными разведывательными данными с союзниками.

Отвечать будем

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik предположил, как могут развиваться отношения России с Западом в ближайшее время.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По его словам, стороны могут отказаться от взаимных конфронтационных шагов и ограничений, чтобы создать комфортную среду для развития отношений между странами.

"Соответственно, сейчас демонстрируется готовность России пойти на деэскалацию ситуации, если на то будет политическая воля в США и в странах ЕС", — сказал он.

Как отметил политолог, если такой воли не будет, Россия будет жестко отстаивать свои национальные интересы, и продолжать свою политику.

"Отвечать будем. И я думаю, если будут отозваны российские дипломаты из стран ЕС, то еще неизвестно, кто больше пострадает", — заключил Жаров.

"Российского следа нет и в помине"

В свою очередь, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, что решение европейских стран о высылке российских дипломатов не будет самостоятельным.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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"Инициативы британского премьера Терезы Мэй и давление на европейских лидеров с просьбой отозвать послов из России в определенных кругах нашли свое отражение", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, некоторые европейские страны, скорее всего, последуют примеру Британии.

"Конечно, Тереза Мэй — игрок зависимый, прежде всего, от США. Такие страны как Великобритания, Германия, Франция, лидеры которых в значительной степени аффилированы с США, не делают ничего без подсказки из Вашингтона", — подчеркнул политолог.

Как отметил Гусев, все, что сейчас происходит в Европе — это "сценарий, утвержденный в Белом доме и конгрессе США". Вместе с тем, по его словам, всем ясно, что Россия никакого отношения к "делу Скрипаля" не имеет.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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"Но, тем не менее, США и их сателлиты в Европе будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию, показать, что Россия — страна, которая выходит из той игры, правила которой установили американцы и британцы", — добавил политолог.

Он назвал "дело Скрипаля" чистейшей воды провокацией. По его мнению, за этим стоят не только спецслужбы.

"Это достаточно четко продуманная военная и политическая акция, направленная, прежде всего, на дестабилизацию отношений с Россией", — заявил Гусев.

Поэтому, по его мнению, встреча лидеров России и США сейчас очень необходима.

"Телефонные переговоры оставляют надежду на ближайшую встречу и обсуждение всех этих вопросов, связанных с российско-американскими отношениями и теми болевыми точками, которые есть не только в Европе, но и в целом в мире", — заключил эксперт.

"Дело Скрипаля"

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".

При этом проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" было растиражировано зарубежными СМИ с подачи Вила Мирзоянова, который не имел отношения к созданию химоружия.

Позднее британские власти выслали 23 российских дипломата, а также решили заморозить двусторонние контакты с Россией на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

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