Суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об аресте Савченко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости.
В суд прибыли адвокаты политика, ее сестра Вера и представители государственного обвинения. В зале собрались также сторонники Савченко.
"Судебное заседание объявляется открытым", — сказал судья по делу Евгений Сидоров.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.