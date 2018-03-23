Суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об аресте Савченко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости.

В зал заседаний доставлена Савченко, она находится в специальном стеклянном боксе для подозреваемых. Депутат одета так же, как во время судебного процесса против нее в России – на ней футболка с украинским трезубом. Перед началом заседания она пожаловалась, что в камере СИЗО нет ни одного места, где бы за ней не следила камера видеонаблюдения.

В суд прибыли адвокаты политика, ее сестра Вера и представители государственного обвинения. В зале собрались также сторонники Савченко.

"Судебное заседание объявляется открытым", — сказал судья по делу Евгений Сидоров.

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.