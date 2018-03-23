Украинские ученые неофициально участвуют в подводных исследованиях в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Ученые Украины отказываются от официального сотрудничества в подводных археологических исследованиях в Крыму, однако участвуют в них на частной основе, сообщил журналистам заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

"Сколько мы не пытались приглашать наших коллег со всего мира, они носят статус неофициальных, к сожалению. Приглашаем принять участие в наших проектах, но официально никто не подтвердил участие. Приглашали ученых из разных стран, прежде всего, причерноморских стран. То, что коллеги из Украины посещают нас, это их частная инициатива. Они не командированы, едут из-за их исключительно научного интереса", — сказал Вахонеев.

Ученый выразил надежду, что ситуация в будущем изменится, и к подводным исследованиям у берегов Крыма будут привлечены ученые разных стран. Ознакомиться с результатами исследований, сделанных российскими учеными, можно по публикациям, в том числе на английском языке, добавил Вахонеев.

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