В Киеве полиция заблокировала базу "Национального корпуса"

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Правоохранители заблокировали киевскую тренировочную базу партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела), сообщил представитель организации.

Как сообщил представитель организации, силовики в пятницу заблокировали тренировочную базу "Национального корпуса", которая находится на территории заброшенного машиностроительного завода АТЕК в Киеве.

"Сегодня мы не смогли попасть в центр азовского движения. У нас тут спортзал, мы занимаемся тут общественно-политической деятельностью. Там я вижу синие (полицейские — ред.) номера на автомобилях, что происходит — непонятно", — сообщил источник в телеканалу NewsOne.

При этом он предположил, что действия правоохранителей, скорее всего, связаны с проведенной накануне акцией партии у здания администрации президента Украины, в рамках которой выдвигалось требование отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко. По мнению активистов, чиновник причастен к доведению до самоубийства Владислава Волошина — бывшего украинского военного летчика, воевавшего в Донбассе, занимавшего после увольнения со службы должность и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт".

Ранее сообщалось, что Волошин совершил самоубийство. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание НикВести опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о "проблемах" с губернатором.