Песков назвал обвинения в адрес России по "делу Скрипаля" безумными

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес РФ в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля безумны, так же как если бы Россия обвиняла лично премьера Великобритании в гибели человека в ДТП в произведенном в Британии автомобиле, заявил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков привел, по его словам, "возможно, слишком грубый" пример ситуации для сравнения. "Представьте: Москва, произошло ДТП, есть жертва. Видим автомобиль: сделан в Британии. Скажем, Range Rover. И давайте просто представим, что я или представитель МИД делаем заявление, что человек погиб в ДТП в центре Москвы в автомобиле, произведенном в Великобритании, и с высокой вероятностью ответственность за это может лежать на премьер-министре Великобритании. Безумно ли это? Да, это безумие", — заявил Песков. В своем ответе он употребил излюбленную фразу британского премьера Терезы Мэй highly likely (с высокой вероятностью).

"Не думаю, что что-то может быть более грубым, чем реальность", — отметил Песков.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.