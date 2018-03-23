Адвокат Саркози намерен опротестовать решение суда

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Адвокат экс-президента Франции Николя Саркози Тьерри Эрзог заявил, что намерен опротестовать ограничения, наложенные судом на бывшего главу Французской республики.

"Я опротестую судебный контроль", — сказал Эрзог в эфире радиостанции RTL. Адвокат подчеркнул, что докажет невиновность Саркози.

Бывший президент Франции помещен под судебный контроль, который предусматривает запрет на общение с рядом лиц и на выезд в ряд стран, в том числе в Ливию.

Вечером в среду Саркози после 25 часов допроса с перерывом на сон предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии, в частности Муаммаром Каддафи, его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Саркози в ходе допроса заявил, что он обвинен "без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина".

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.