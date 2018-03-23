В ДНР квалифицировали как теракт обстрел машины силовиками

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (208)

ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков по факту обстрела автомобиля с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщало об обстреле автоколонны с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. В компании "Вода Донбасса" заявили, что остановят работу станции, обеспечивающей водой около 400 тысяч человек, если не будет обеспечена безопасность персонала.

"Дело возбуждено следственным управлением Генеральной прокуратуры в отношении командира 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВСУ по признакам совершения им преступления, предусмотренного частью второй статьи 229 уголовного кодекса ДНР "террористический акт", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии Генпрокуратуры ДНР, военнослужащие из бригады вели огонь из стрелкового оружия по транспорту, в котором находились сотрудники Донецкой фильтровальной станции.