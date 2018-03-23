Во Вьетнаме Лавров возложил цветы к мемориалу павшим героям

ХАНОЙ, 23 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу возложил цветы к мемориалу павшим героям в столице Вьетнама Ханое.

В ходе церемонии российская делегация отдала дань памяти павшим героям. Затем Лавров отправился к мавзолею Хо Ши Мина, где также состоялась церемония возложения цветов. Помимо Лаврова в церемониях приняли участие замглавы МИД Игорь Моргулов и посол России во Вьетнаме Константин Внуков. Министр прибыл во Вьетнам в 22 марта из Токио.

Как ожидается, в пятницу Лавров проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и вице-премьером, министром иностранных дел Фам Бинь Минем.