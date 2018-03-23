Песков отметил, что в Европе осознают необходимость учитывать голос России

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Многие европейские страны понимают, что Россия является неотъемлемой частью Европы, и ее голос нужно учитывать, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, почему Россия воспринимается как вечный враг США, он указал, что "это очень сложный вопрос, который требует гораздо более глубокого анализа".
"Я думаю, это исходит из истории: Россию рассматривали как соперника, как врага на протяжении многих веков", — заметил Песков.
По его мнению, нельзя сказать, что это "злобное отношение" является непреодолимым. "Оно очень серьезно, к сожалению, но есть голоса, разумные голоса, звучащие из разных регионов мира", — подчеркнул он.