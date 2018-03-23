Песков отметил рост признаков "холодной войны" в международных отношениях

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. В международных отношениях заметно все больше проявлений элементов "холодной войны", заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы являемся свидетелями множества элементов "холодной войны" и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов "холодной войны" в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях", — сказал Песков.

"Не все государства устраивает крепнущая Россия, лидерство президента Путина", — подчеркнул он.