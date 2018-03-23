Болтон сменил Макмастера на посту советника Трампа по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели перетряхнул свою внешнеполитическую команду, объявив, что Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

Смена коней на переправе

Ранее Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, выдвинув на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Болтон, которому не нужно утверждение сената, займет новый пост 9 апреля и станет уже третьим по счету советником президента по национальной безопасности за 15 месяцев бурного президентства Трампа. Болтон имеет репутацию "ястреба" и бескомпромиссного консерватора, одного из организаторов войны в Ираке и сторонника жесткой линии в отношении КНДР.

Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение Тиллерсона, необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая. Кроме того, уход Макмастера ускорили, чтобы положить конец спекуляциям, утверждает Белый дом, хотя такое объяснение выглядит странно: подтвердившиеся слухи об отставке Макмастера сами по себе никак не могли быть главной причиной этой отставки.

"Они (Трамп и Макмастер) обсуждали это (отставку) уже некоторое время. Сроки были ускорены, поскольку оба считали, что важно вместо постоянных спекуляций назначить новую команду", — говорится в сообщении Белого дома.

Также Белый дом поспешил заявить, что никакого конфликта между Трампом и Макмастером не было, чем лишь подогрели подозрения. "Это (отставка) не было связано с каким-то одним моментом или инцидентом, это было результатом продолжающихся разговоров между ними (Трампом и Макмастером)", — сообщили в Белом доме.

Приличия были соблюдены: Трамп поблагодарил Макмастера за работу и дал ему две с половиной недели на передачу дел. Предыдущего советника Майкла Флинна Трамп уволил со скандалом практически в одночасье.

Болтон, кандидатуру которого Трамп рассматривал на пост советника и раньше, считается единомышленником Трампа, который постарается ему не перечить, как и Майк Помпео на посту госсекретаря. Таким образом, Трамп все увереннее проводит свою линию, избавляясь от тех, кто хотел его контролировать, перечил ему или даже просто производил подобное впечатление.

Академичный генерал

Макмастера воспринимали как члена "триумвирата" генералов, занявших ключевые должности в администрации. Макмастер, шеф аппарата Белого дома Джон Келли и министр обороны Джеймс Мэттис хорошо знают друг друга еще по войнам США на Ближнем Востоке и во многом могут рассматриваться как единомышленники. При всей аллергии американского общества на военных (даже бывших) у власти, этих генералов воспринимали как дисциплинирующую силу, которая позволит держать Трампа в общепринятых рамках. Действительно, на первых порах с приходом Макмастера и особенно Келли дисциплина восстановилась, но вскоре раздражающие утечки появились вновь. На этой неделе наделала шуму утечка о том, что советники Трампа рекомендовали ему не поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах в ходе телефонного звонка, а Трамп их не послушался. Сообщалось, что Макмастер крайне возмущен этой утечкой (содержание которой Белый дом опровергать не стал). Однако несмотря на крайне узкий круг лиц, причастных к звонку, источник, похоже, так и не нашли.

Воинственнее генерала

Макмастер отличался академическим стилем даже на фоне хорошо образованных американских генералов. Его книгу с критикой военного руководства времен войны во Вьетнаме, написанную два десятилетия назад, до сих пор широко читают в военной среде. Он преподавал военную историю и работал в экспертных центрах, прежде чем вернуться к военной карьере и снискать репутацию интеллектуала в форме. У него репутация куда более осторожного советника, чем у Болтона. Судя по всему, именно Макмастер отговаривал Трампа от наиболее резких шагов по Ирану и КНДР, тогда как послужной список Болтона никак не позволяет обвинить его в сдержанности — ни в советах, ни в высказываниях.

Болтон сделал карьеру в госдепе и минюсте при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем. Его звездный час настал при Джордже Буше-младшем, когда он стал заместителем госсекретаря. Болтон был одним из основных апологетов вторжения США в Ирак в 2003 году на основании разведданных о наличии у Багдада оружия массового уничтожения. Разведданные оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор, и США не могут полностью вывести оттуда свои войска и избавиться от обременительной поддержки слабого иракского правительства. Болтон не считает, что ошибался в необходимости вторжения в Ирак.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН — организации, к которой он в целом относился резко отрицательно. По его словам, "нет никакого ООН", а все страны должны идти за "настоящим лидером" в лице США. Назначить Болтона Бушу удалось лишь в обход сената во время парламентских каникул. Неудивительно, что никаких успехов в сложных многосторонних форматах ООН Болтон не добился и престиж США внутри организации не повысил.

После отставки Болтон вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора. Из года в год он отстаивал жесткую линию против предполагаемых противников Америки, включая Иран и КНДР. От посольства Северной Кореи в Москве он даже заслужил характеристику "потерявшего разум, как зверь".

"Ястребиная" риторика Болтона на грани отстаивания войны с Пхеньяном будет испытана уже в ближайшее время. Предполагается, что КНДР готова на некоторые уступки, раз предложила США саммит по денуклеаризации. Трамп склонен приписывать уступчивость Пхеньяна своей жесткой риторике и угрозам в адрес Северной Кореи. Болтон будет единомышленником Трампа в этом вопросе, и его назначение может еще больше ужесточить позицию США и снизить вероятность мирного исхода противостояния.