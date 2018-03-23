В США обеспокоены возможностями российских крылатых ракет

Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото

Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до территории США, заявила глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил.

В своем выступлении Робинсон заявила о растущей угрозе для территории США из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет.

"Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки", — сообщила она.

Также Робинсон выразила озабоченность, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить.

"У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО", — заключила она.

При этом Робинсон усомнилась в вероятности того, что Россия нанесет удар по территории США. Однако генерал призвала разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам и подчеркнула важность финансирования разработки радаров и оборонительных систем.

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".