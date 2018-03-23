В ООН призвали Россию присоединиться к борьбе с туберкулезом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по туберкулезу Эрик Гусби и специальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Мишель Казачкин призывают руководство России и других стран региона присоединиться к срочным мерам по искоренению туберкулеза, их послание публикует газета "Коммерсант".

"Мы можем положить конец заболеваемости туберкулезом, но решение этой задачи требует политической воли для выделения ресурсов на меры, которые в конечном счете сохранят миллионы жизней. Прежде всего глобальное сообщество должно объединить усилия, чтобы разработать более эффективные инструменты диагностики туберкулеза и добраться до "забытых" почти 4 миллионов человек с недиагностированным туберкулезом, основывать лечение на методах, подтвердивших свою эффективность, обеспечить всеобщий доступ к медицинским услугам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы растет внимание мировых лидеров к решению проблемы туберкулеза, а также, что заболевание более всего сконцентрировано в странах с низким и средним уровнем дохода, но выявляется лишь 60% всех новых случаев инфекции. Представители ООН добавляют, что, чтобы победить туберкулез, необходимо бороться также с растущей угрозой его лекарственной устойчивости, только в 2016 году в мире такая форма заболевания развилась у 600 тысяч человек, а "Россия входит в число 20 стран, где эта форма наиболее распространена".

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), носителями туберкулезной бактерии является треть населения всего мира, ежегодно почти у 10,4 млн человек она развивается в активный туберкулез. В первую очередь инфекция затрагивает взрослых в самые продуктивные годы жизни, что в значительной степени сказывается на их семьях, а также усиливает уже существующую уязвимость развивающихся стран", — уточняется в сообщении.

Кроме того представители ООН добавляют, что в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) регистрируется один из самых быстрых в мире темпов роста коинфекции ВИЧ-туберкулез, число умирающих от такой коинфекции растет ежегодно примерно на 13%, а один из восьми новых случаев туберкулеза в регионе приходится на человека с ВИЧ-инфекцией.

Гусби и Казачкин напомнили, что в ноябре прошлого года в Москве состоялась первая глобальная министерская конференция ВОЗ по теме ликвидации туберкулеза, на которой президент РФ Владимир Путин заявил, что борьбе с туберкулезом требуется больше ресурсов, и подчеркнул, что, только объединяя усилия, возможно противодействовать этой глобальной угрозе. По их мнению, слова российского лидера приобретают особенную актуальность в связи с первым заседанием высокого уровня ООН по туберкулезу, которое пройдет в сентябре этого года.