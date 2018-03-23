Мэй назвала отравившее Скрипаля вещество

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Британский премьер Тереза Мэй в четверг заявила, что отравившее экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля смогли идентифирцировать. Об этом свидетельствует заявление официального представителя канцелярии британского премьера.

Ранее Мэй встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном, которым представила первые результаты расследования инцидента.

"Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", — сообщается в документе.

Британский премьер также заявила, что Россия ранее производила это вещество.

Кроме того, в канцелярии Мэй сообщили, что Берлин и Париж подтвердили, что считают Москву виновной в отравлении и лидеры Германии и Франции условились поддерживать контакт в ближайшие дни.

Отравление Скрипаля

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского Солсбери, после чего обоих госпитализировали с отравлением. Скрипаль оказался в Британии в 2010 году после того, как его помиловали за госизмену. Его и двух других россиян обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.

Лондон утверждает, что Скрипаля и его дочь отравили веществом, якобы разработанным в СССР в рамках проекта "Новичок". При этом в Советском Союзе не существовало программы с таким названием — для обозначения системы использовались цифры. Название "Новичок" распространилось зарубежными СМИ с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел какого-либо отношения к разработке химоружия.

Несмотря на необоснованные обвинения в причастности России в отравлении экс-офицера ГРУ, британские власти приняли меры в рамках "дела Скрипаля" и выслали 23 российских дипломатов и объявили о заморозке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь, Москва применила зеркальные меры: 23 сотрудника британской дипмиссии объявлены персонами нон-грата, отозвано разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге. Также МИД России объявил о прекращении работы Британского совета.

Лондон также призвал другие страны оказать поддержку в давлении на Россию. Премьер-министр Великобритании пообещала поднять вопрос об отравлении Скрипаля на саммите в Брюсселе.

В четверг верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини заявила, что лидеры стран ЕС намерены поддержать Лондон.

Реакция России

Бездоказательные обвинения Великобритании не остались без внимания российских политиков.

Так в Совете Федерации отметили, что усилия британского премьера направлены на ухудшение отношений с Россией. По мнению замглавы Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Британии уже нечего терять, а для других европейских стран ухудшение отношений с Россией будет только во вред.

"Все события с отравлениями, убийствами почему-то происходят в Великобритании. Может, британским спецслужбам и полиции надо заняться вопросом, из-за чего там погибают российские граждане, а также почему из этого потом создают спектакль, который не заканчивается никакими серьёзными разбирательствами — так, пошуметь, чтобы осадок остался", — заявил сенатор.

В свою очередь, в Госдуме не удивились планам Мэй убедить страны Европы выслать российских дипломатов.

"В этой цепочке абсурда, начиная с назначения виновных без расследований, это логичный шаг. Они будут продолжать этот спектакль, который придумали за океаном", — сказал депутат Александр Ющенко.

Однако, по мнению политика, отношение Евросоюза к России неоднозначно. Некоторые европейские страны говорят об ошибочности санкций против России.

"А есть страны-сателлиты, которые не имеют своей личной позиции, и будут делать так, как им прикажут кураторы", — заключил Ющенк, добавив, что "будет серьезная борьба".

Ранее МИД России провел брифинг по ситуации вокруг отравления Скрипаля. На мероприятии аккредитировались более 140 представителей зарубежных дипмиссиий, при этом британский посол проигнорировал встречу.

В ведомстве отравление Скрипаля назвали террористическим актом против россиян.

"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Также в ведомстве назвали инцидент "грубо сфальсифицированной, противоправной авантюрой", невыгодной и недопустимой для России.

Кроме того, в Кремле изумились, что обвинения в адрес России прозвучали уже через пару часов после происшествия, несмотря на то, что даже предварительный анализ отравляющего вещества занимает около трех недель. Помимо этого, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Сергей Скрипаль не представлял угрозу для России, иначе его бы не обменяли в принципе.