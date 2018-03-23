Мэй назвала отравившее Скрипаля вещество

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Британский премьер Тереза Мэй в четверг заявила, что отравившее экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля смогли идентифирцировать. Об этом свидетельствует заявление официального представителя канцелярии британского премьера.
"Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", — сообщается в документе.
Британский премьер также заявила, что Россия ранее производила это вещество.
Кроме того, в канцелярии Мэй сообщили, что Берлин и Париж подтвердили, что считают Москву виновной в отравлении и лидеры Германии и Франции условились поддерживать контакт в ближайшие дни.
Отравление Скрипаля
Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского Солсбери, после чего обоих госпитализировали с отравлением. Скрипаль оказался в Британии в 2010 году после того, как его помиловали за госизмену. Его и двух других россиян обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.
Несмотря на необоснованные обвинения в причастности России в отравлении экс-офицера ГРУ, британские власти приняли меры в рамках "дела Скрипаля" и выслали 23 российских дипломатов и объявили о заморозке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь, Москва применила зеркальные меры: 23 сотрудника британской дипмиссии объявлены персонами нон-грата, отозвано разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге. Также МИД России объявил о прекращении работы Британского совета.
В четверг верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини заявила, что лидеры стран ЕС намерены поддержать Лондон.
Реакция России
Бездоказательные обвинения Великобритании не остались без внимания российских политиков.
"Все события с отравлениями, убийствами почему-то происходят в Великобритании. Может, британским спецслужбам и полиции надо заняться вопросом, из-за чего там погибают российские граждане, а также почему из этого потом создают спектакль, который не заканчивается никакими серьёзными разбирательствами — так, пошуметь, чтобы осадок остался", — заявил сенатор.
"В этой цепочке абсурда, начиная с назначения виновных без расследований, это логичный шаг. Они будут продолжать этот спектакль, который придумали за океаном", — сказал депутат Александр Ющенко.
Однако, по мнению политика, отношение Евросоюза к России неоднозначно. Некоторые европейские страны говорят об ошибочности санкций против России.
"А есть страны-сателлиты, которые не имеют своей личной позиции, и будут делать так, как им прикажут кураторы", — заключил Ющенк, добавив, что "будет серьезная борьба".
В ведомстве отравление Скрипаля назвали террористическим актом против россиян.
"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Кроме того, в Кремле изумились, что обвинения в адрес России прозвучали уже через пару часов после происшествия, несмотря на то, что даже предварительный анализ отравляющего вещества занимает около трех недель. Помимо этого, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Сергей Скрипаль не представлял угрозу для России, иначе его бы не обменяли в принципе.