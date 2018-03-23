Макмастер покинет пост советника Трампа по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о замене советника по нацбезопасности Герберта Макмастера на экс-постпреда США при ООН Джона Болтона.New York Times, Макмастер обсуждал свой уход с Трапом уже на протяжении нескольких недель, и президент хочет заполнить свою команду по нацбезопасности.
"Я рад объявить, что Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", — написал президент в своем микроблоге в Twitter.
В распространенном Белым домом заявлении Трамп также отметил, что Макмастер помог "разгромить ИГ*, привести КНДР за стол переговоров, и укрепить благосостояние страны".
По словам представителя Белого дома, президент и Макмастер пришли к такому решению по взаимному согласию.
"Президент попросил Макмастера остаться до середины апреля, чтобы обеспечить гладкий переход (полномочий), и Макмастер согласился. Посол Болтон работал в качестве постпреда США при ООН с 2005 по 2006 год, а также в качестве замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности с 2001 по 2005 год. Он один из сильнейших экспертов по целому ряду вопросов национальной безопасности и вызовов, с которыми сталкивается наша страна", — добавил представитель администрации США.
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