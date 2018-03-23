СМИ узнали о расследовании в отношении завода "Калашников" в США

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47), передает агентство Блумберг.

Как пишет агентство, руководство данного завода "связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина".

"Офис прокурора Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы (местные и на уровне штата). Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность (компании) RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич", — сообщает Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.