Савченко задержали по подозрению в подготовке госпереворота

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко задержали в здании парламента.

Следователь Службы Безопасности Украины Александр Томусяк зачитал депутату текст подозрения, после чего Савченко задержали.

"На основании постановления Верховной рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Савченко Надежды депутатской неприкосновенности, предоставление разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения… Задерживаю Вас по подозрению в совершении преступлений", — объявил следователь.

"Не предам народ Украины"

Внефракционный депутат Рады Надежда Савченко после лишения ее неприкосновенности заявила с трибуны парламента, что не откажется от звания Героя Украины и не сдаст депутатский мандат добровольно. По словам депутата, это бы означало предательство украинского народа.

"Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай звезду… Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины в московских тюрьмах ", — заявила депутат.

Также Савченко заведомо отказалась от сделки со следствием, в случае, если ей поступит предложение об этом. Депутат напомнила, что ей было известно о том, что ее записывают, поэтому она якобы специально вела провоцирующие власть разговоры на камеру. По словам Савченко, напугать ее не удастся.

Возможное наказание

Задержание Савченко прокомментировал депутат Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко. Он предположил, что депутату грозит от пяти до десяти лет заключения, и усомнился, что подозреваемую могут посадить на пожизненный срок.

"Она (история — ред.) завершится на этом этапе задержанием Савченко, передачей в суд рассмотрения дела по сути. Обвинения достаточно серьезные, но благодаря тому, что этот теракт был предотвращен и никто не погиб, судьи могут избрать ей срок, которые может быть в несколько лет — 5 или 10. Вряд ли это будет пожизненный срок, так как они не смогли реализовать свои цели. Но то, что Рубан и Савченко — это люди, которые не в своем уме и опасны для Украины — это факт, и им место за решеткой", — заключил Геращенко.

На задержание депутата отреагировал и президент Украины Петр Порошенко.

Украинский лидер поблагодарил силовиков за якобы предотвращение массовых терактов и "раскрытие российской спецоперации против Украины".

"Благодарен работникам Службы безопасности и генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицеров вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", — написал Порошенко в Facebook.

В свою очередь, родные задержанной рассказали, что Савченко уже готова к тюремному заключению и "собрала необходимые вещи".

"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме. Она прекрасно знает застенки России. Она собрала необходимые вещи, которые разрешены, без металла, без шнурков. Эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в Верховную раду с вещами", — сообщила сестра депутата Вера Савченко.

При этом, как отметила пресс-секретарь задержанной Татьяна Просторченко, в управление Службы безопасности Украины, куда Савченко пришла пешком, не пускают адвоката.

Криминальная история

Ранее в четверг Генпрокуратура Украины обратилась в Раду с просьбой лишить Савченко неприкосновенности и дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности. Ведомство подозревает депутата в подготовке теракта в здании парламента и госпереворота. По версии генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники могли применить оружие, в том числе гранатометы и минометы.

Позже Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко, а также ее задержание и арест.

Задержанная при этом отвергает обвинения и объяснила свои действия "политической провокацией" с целью "показать властям, что они тоже смертны".

Ранее в России Савченко осудили на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что она скорректировала огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, что привело к гибели сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Однако в конце мая 2016 Савченко помиловал президент России Владимир Путин, после чего она отправилась на родину. Возвратившись на Украину, Савченко объявила о готовности стать президентом, если народ ее поддержит.