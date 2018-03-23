Туск поддержал позицию Британии по "делу Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Саммит глав государств Евросоюза согласился с позицией Лондона о том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери, говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.
Дискуссия по теме нападения в Солсбери началась на рабочем ужине лидеров стран ЕС в четверг около 22.00 мск. По итогам обсуждения этого вопроса ожидаются заключения саммита.
Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что ЕС не готовил новых санкции в отношении России в связи с "делом Скрипаля".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.