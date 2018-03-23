Земан назвал Путина сильным президентом

ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан назвал Владимира Путина сильным президентом и понятным политиком.

"Господин Путин – сильный президент, он победил на демократических выборах. Участие избирателей и результаты, полученные российским лидером, были очень высокими. Если сравнивать Путина с (предыдущим президентом РФ) Борисом Ельциным или с кем-либо другим (из российских лидеров), то можно констатировать, что две трети или даже три четверти россиян верят своему нынешнему президенту". – заявил он, выступая по TV Barrandov

По его словам, "для любой страны, а тем более, для великой державы чрезвычайно важно, чтобы люди верили своему президенту".

"Успех Путина заключается в том, что он является понятным политиком, который умеет добиваться результатов. Если посмотреть на результаты развития российской экономики, то да, в последние годы у нее возникли определенные проблемы из-за падения цен на нефть. Но в долговременном горизонте покупательная способность российского гражданина возросла примерно в три раза", — добавил чешский президент.