Земан назвал Путина сильным президентом

ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан назвал Владимира Путина сильным президентом и понятным политиком.
По его словам, "для любой страны, а тем более, для великой державы чрезвычайно важно, чтобы люди верили своему президенту".
"Успех Путина заключается в том, что он является понятным политиком, который умеет добиваться результатов. Если посмотреть на результаты развития российской экономики, то да, в последние годы у нее возникли определенные проблемы из-за падения цен на нефть. Но в долговременном горизонте покупательная способность российского гражданина возросла примерно в три раза", — добавил чешский президент.