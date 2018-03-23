В Каталонии не смогли утвердить нового главу регионального правительства

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (525)

МАДРИД, 23 мар – РИА Новости. Парламент Каталонии не смог утвердить депутата от партии "Вместе за Каталонию" Жорди Туруля главой правительства автономного сообщества в первом туре голосования.

Его поддержали 64 депутата из 135 – представители партий "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии". Для победы в первом туре было необходимо абсолютное большинство – минимум 68 голосов.

Против проголосовали 65 депутатов от партий, поддерживающих территориальную целостность страны, — "Граждане", Соцпартии Каталонии, Народной партии и Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение Podemos).

Провал утверждения Туруля в первом туре связан с позицией "Кандидатуры народного единства", сепаратистской крайне левой партии, которая имеет всего четыре мандата. Ее депутаты заявили, что не рассматривают на пост главы женералитета никакого другого кандидата, кроме Карлеса Пучдемона.

Для утверждения главы правительства Каталонии во втором туре, который должен состояться через 48 часов, достаточно простого большинства.