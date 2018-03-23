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В мире

"Он боялся стать инвалидом". Пять лет самоубийству Бориса Березовского

08:0023.03.2018
(обновлено: 08:07 23.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗаместитель секретаря Совета безопасности Борис Березовский. АрхивЗаместитель секретаря Совета безопасности Борис Березовский. Архив
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Российский предприниматель и политик Борис Березовский пять лет назад свел счеты с жизнью в Лондоне. Этому предшествовала тяжелая депрессия. Олигарх оказался на грани разорения, уступив в суде бизнесмену Роману Абрамовичу по иску 5,5 миллиарда долларов. И хотя родственники признали факт суицида, британский суд так и не зафиксировал его официально. О деле Бориса Березовского вспомнили после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. И снова прозвучали ничем не подкрепленные обвинения в адрес Москвы.

Со всеми — против Кремля

Борис Березовский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Березовский для российских приставов до сих пор "жив"
Борис Березовский покинул Россию в 2000 году, заявив о несогласии с курсом президента Владимира Путина. Годы, проведенные олигархом в Лондоне, прошли под знаком борьбы с Кремлем. Березовский оказывал поддержку тем силам на постсоветском пространстве, которые считал враждебными Москве, не исключая террористические формирования в Чечне. Особенно активным было его вмешательство в украинскую политику. Безоговорочно встав на сторону "оранжевой революции" 2004 года, олигарх спонсировал избирательную кампанию ее лидера Виктора Ющенко.

Среди антироссийских политиков Березовский не смог найти общий язык только с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Олигарх приветствовал приход оппозиционера к власти и даже рассматривал возможность переезда в Закавказье. Но к 2008 году его отношения с Саакашвили обострились. Березовский обвинил президента Грузии в "нарушении демократических принципов". Прологом к конфликту послужил разрыв Саакашвили с деловым партнером олигарха Бадри Патаркацишвили.

Проекты Березовского на постсоветском пространстве финансировались через Фонд гражданских свобод, основанный в 2001 году в Нью-Йорке. Олигарх перечислял деньги благотворительной организации в течение 11 лет. В 2012-м, проиграв Абрамовичу в суде, Березовский приостановил все свои гуманитарные проекты, сославшись на нехватку денег. Его самоубийство произошло на фоне непрерывной депрессии и финансовых неудач.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБорис Березовский после окончания заседания по делу о его иске к Роману Абрамовичу в Высоком суде Лондона
© РИА Новости / Илья Питалев
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Борис Березовский после окончания заседания по делу о его иске к Роману Абрамовичу в Высоком суде Лондона

"Березовский представлял себя инвалидом на коляске"

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Скрипаль не представлял интереса для России, заявила Матвиенко
Одним из первых о кончине Березовского сообщил его адвокат Александр Добровинский. "Судя по нашим с ним разговорам, Борис Абрамович не находил в себе сил справиться с чувством безысходности. Он не был нужен ни Великобритании, где жил, ни России. Он сознавал, что рухнул вниз с очень большой высоты. Будущее представлялось ему печальным: кресло инвалида, соцработник, который везет его, слюна изо рта и абсолютное безденежье. Нельзя сбрасывать со счетов и требования кредиторов, донимавших Березовского. Он остался должен порядка 250 миллионов долларов", — рассказал адвокат РИА Новости.

По его словам, Березовский тяжело переживал поражение от Абрамовича в суде: "В ходе разбирательств Борис Абрамович повел себя бездарно, и на его ментальном состоянии это сказалось пагубным образом". Давлением всех этих обстоятельств Добровинский и объясняет суицид своего бывшего клиента.

Дочь Березовского Елизавета связала произошедшее с тем, что ее отец прекратил принимать антидепрессанты, прописанные ему врачом, испугавшись осложнений на печень. Это произошло за шесть дней до самоубийства. Перерыв в приеме препаратов мог трагическим образом сказаться на душевном состоянии бывшего олигарха и вызвать суицидальный приступ.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПохороны бизнесмена Бориса Березовского в Великобритании
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Похороны бизнесмена Бориса Березовского в Великобритании

"Убивать олигарха было некому"

Скрытный по натуре, Березовский мало с кем делился своими душевными переживаниями. Некоторые знакомые олигарха отказались подтвердить его депрессию. На основании этого высказывались предположения о вмешательстве спецслужб. В беседе с РИА Новости второй адвокат предпринимателя Анатолий Боровков опроверг эту версию.

Рамзан Кадыров. Архив
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров: Березовский должен был предстать перед судом
"Когда Борис Абрамович разговаривал со мной, суицидальные настроения у него не чувствовались. Невозможно было предположить, что он сведет счеты с жизнью. Потом я читал различные мнения на этот счет. Все же, по-моему, никому не имело смысла убивать Березовского, по крайней мере в России", — говорит юрист.

Версию о "руке Москвы" раскручивал британский журналист Люк Хардинг. Он ссылался на партнера Березовского Николая Глушакова, в распоряжении которого были некие "документы". Но широкой публике никаких доказательств не предъявили.

Вскоре после смерти Березовского распространилась информация о том, что олигарх написал письмо Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил: за два месяца до смерти Березовский отправил Путину личное письмо. Олигарх признавал ошибки и хотел вернуться в Россию.

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