"Он боялся стать инвалидом". Пять лет самоубийству Бориса Березовского

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Российский предприниматель и политик Борис Березовский пять лет назад свел счеты с жизнью в Лондоне. Этому предшествовала тяжелая депрессия. Олигарх оказался на грани разорения, уступив в суде бизнесмену Роману Абрамовичу по иску 5,5 миллиарда долларов. И хотя родственники признали факт суицида, британский суд так и не зафиксировал его официально. О деле Бориса Березовского вспомнили после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. И снова прозвучали ничем не подкрепленные обвинения в адрес Москвы.
Со всеми — против Кремля
Среди антироссийских политиков Березовский не смог найти общий язык только с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Олигарх приветствовал приход оппозиционера к власти и даже рассматривал возможность переезда в Закавказье. Но к 2008 году его отношения с Саакашвили обострились. Березовский обвинил президента Грузии в "нарушении демократических принципов". Прологом к конфликту послужил разрыв Саакашвили с деловым партнером олигарха Бадри Патаркацишвили.
Проекты Березовского на постсоветском пространстве финансировались через Фонд гражданских свобод, основанный в 2001 году в Нью-Йорке. Олигарх перечислял деньги благотворительной организации в течение 11 лет. В 2012-м, проиграв Абрамовичу в суде, Березовский приостановил все свои гуманитарные проекты, сославшись на нехватку денег. Его самоубийство произошло на фоне непрерывной депрессии и финансовых неудач.
"Березовский представлял себя инвалидом на коляске"
По его словам, Березовский тяжело переживал поражение от Абрамовича в суде: "В ходе разбирательств Борис Абрамович повел себя бездарно, и на его ментальном состоянии это сказалось пагубным образом". Давлением всех этих обстоятельств Добровинский и объясняет суицид своего бывшего клиента.
Дочь Березовского Елизавета связала произошедшее с тем, что ее отец прекратил принимать антидепрессанты, прописанные ему врачом, испугавшись осложнений на печень. Это произошло за шесть дней до самоубийства. Перерыв в приеме препаратов мог трагическим образом сказаться на душевном состоянии бывшего олигарха и вызвать суицидальный приступ.
"Убивать олигарха было некому"
Скрытный по натуре, Березовский мало с кем делился своими душевными переживаниями. Некоторые знакомые олигарха отказались подтвердить его депрессию. На основании этого высказывались предположения о вмешательстве спецслужб. В беседе с РИА Новости второй адвокат предпринимателя Анатолий Боровков опроверг эту версию.
Версию о "руке Москвы" раскручивал британский журналист Люк Хардинг. Он ссылался на партнера Березовского Николая Глушакова, в распоряжении которого были некие "документы". Но широкой публике никаких доказательств не предъявили.
Вскоре после смерти Березовского распространилась информация о том, что олигарх написал письмо Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил: за два месяца до смерти Березовский отправил Путину личное письмо. Олигарх признавал ошибки и хотел вернуться в Россию.