На саммите ЕС обсуждают "дело Скрипаля" уже больше часа, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Лидеры стран ЕС, собравшиеся на Евросовет в Брюсселе, уже более часа обсуждают инцидент в Солсбери, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Дискуссия идёт", — сказал собеседник агентства.
Ранее предполагалось, что лидеры соберутся на ужин для обсуждения "дела Скрипаля", после чего примут общее заключение по этому делу, в нем должна быть отражена согласованная позиция.
Между тем, как показали заявления политиков в течение дня, позиции стран, единогласно выражающих солидарность с Лондоном и осуждающих инцидент, в части возможного реагирования на произошедшее разнятся: некоторые высказывались за более жесткие формулировки, другие призывали дождаться деталей и не спешить с решениями.
При этом, по данным СМИ, Лондон намерен в ближайшие недели пытаться убедить страны ЕС последовать его примеру и выслать российских дипломатов после инцидента со Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.