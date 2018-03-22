На саммите ЕС обсуждают "дело Скрипаля" уже больше часа, сообщил источник

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Лидеры стран ЕС, собравшиеся на Евросовет в Брюсселе, уже более часа обсуждают инцидент в Солсбери, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал британский полицейский, который также был помещен в больницу.

"Дискуссия идёт", — сказал собеседник агентства.

Ранее предполагалось, что лидеры соберутся на ужин для обсуждения "дела Скрипаля", после чего примут общее заключение по этому делу, в нем должна быть отражена согласованная позиция.

Между тем, как показали заявления политиков в течение дня, позиции стран, единогласно выражающих солидарность с Лондоном и осуждающих инцидент, в части возможного реагирования на произошедшее разнятся: некоторые высказывались за более жесткие формулировки, другие призывали дождаться деталей и не спешить с решениями.

Ранее на этой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила, отвечая на вопрос, не обращалась ли Британия к Брюсселю с просьбой предпринять по линии ЕС меры дипломатического характера в отношении РФ, что на данном этапе ЕС "решил пристально следить за этим вопросом и его последствиями".

При этом, по данным СМИ, Лондон намерен в ближайшие недели пытаться убедить страны ЕС последовать его примеру и выслать российских дипломатов после инцидента со Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.