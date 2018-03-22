Саркози намерен бороться с "бандой" Каддафи

ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что намерен бороться с "бандой" бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, которая его обвиняет, сколько бы лет ему ни потребовалось.
"Я не буду с этим шутить, я отношусь к этому очень серьезно. Это займет год, два, десять, но я расправлюсь с этой бандой", — сказал президент Саркози в интервью телеканалу TF1.
Он подчеркнул, что "нет никаких доказательств, никаких документов", все строится лишь на заявлениях "банды" Каддафи.
Саркози отметил, что с его стороны политика закончилась. "Но я люблю французов. Я не хочу, чтобы французы, которые голосовали или не голосовали за меня, думали, что я предал их доверие", — отметил он.
В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.