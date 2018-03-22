Трамп посоветовал бы самому себе в молодости "не избираться в президенты"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал бы самому себе в молодости не избираться на пост главы государства.

В четверг в Белом доме проходил "Саммит будущего поколения", на котором молодые американцы общались с представителями администрации. Один из участников встречи спросил Трампа, что бы он посоветовал самому себе в 25-летнем возрасте.

"Не избираться в президенты", — ответил Трамп, вызвавший смех аудитории.

Трамп также отметил, что был гораздо более популярен в СМИ до своего избрания президентом.