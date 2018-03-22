Саркози рассказал, что бизнесмен Такиеддин никогда не передавал ему деньги

ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-президент Франции Николя Саркози в эфире телеканала TF1 рассказал, что с 2004 года ни разу не видел бизнесмена Зиада Такиеддина, который якобы привозил ему ливийские деньги на финансирование президентской кампании 2007 года.

В 2016 году по делу, в рамках которого Саркози предъявили обвинения, допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

"Я встречался с ним два раза: в 2002 и в 2003 году. Между 2004 и сегодняшним днем я его никогда не принимал, не встречался с ним и никогда не обедал", — рассказал Саркози.

На комментарий ведущего о том, что Такиеддин якобы привозил чемоданы денег лично в руки экс-президенту, Саркози отметил, что "по меньшей мере четыре раза этот несчастный человек обманывал полицию".

В качестве примера экс-президент рассказал, что в те даты, когда бизнесмен якобы привозил деньги во французскую столицу, он вообще отсутствовал в Париже.

"И сейчас, в марте 2018 года, нет ни документа, фотографии, банковского счета, нет никаких материальных улик", — подчеркнул экс-президент.

Вечером в среду, после 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.