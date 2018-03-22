Британия заявила, что определила вещество, которым отравился Скрипаль

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о "положительной идентификации" экспертами военной лаборатории в Портон-Даун вещества, "использовавшегося как часть группы "Новичок", говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.

Ранее в четверг Мэй в Брюсселе встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном.

"Премьер представила им детальный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России типа. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", — говорится в заявлении.

Мэй также заявила, что Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество.

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует другой трактовки случившегося, кроме как той, по которой ответственность за ЧП несет Россия… Лидеры договорились поддерживать контакт в ближайшие дни", — отмечается в заявлении.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал британский полицейский, который также был помещен в больницу.