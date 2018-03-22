Госдеп доверяет Южной Корее в организации саммита лидеров США и КНДР

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Вашингтон доверяет Южной Корее в организации саммита лидеров США и КНДР, заявила на брифинге и.о. замгоссекретаря США Хезер Науэрт.
Отвечая на вопрос, ведут ли США сейчас переговоры с КНДР по предстоящему саммиту, Науэрт сообщила, что у Вашингтона тесные отношения с Сеулом.
"Мы доверяем Южной Корее", — пояснила дипломат.
Ранее в Финляндии прошла первая встреча дипломатов США, КНДР и Южной Кореи. Кроме того, президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча политиков должна состояться до конца мая 2018 года. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности в будущем трехстороннего саммита с США и КНДР.