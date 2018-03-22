В Латвии оппозиция попросит президента не подписывать закон об образовании

РИГА, 22 мар — РИА Новости. Парламентская фракция оппозиционной партии "Согласие" в Сейме Латвии планирует обратиться к президенту Раймонду Вейонису с просьбой не поддерживать поправки к законам, предусматривающие перевод русских школ на латышский язык обучения, сообщили РИА Новости во фракции.
Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял решение о полном переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Теперь законопроект предстоит одобрить президенту. Глава государства может вернуть законопроект на доработку.
"Над письмом к президенту работает заместитель председателя фракции "Согласие" в Сейме Игорь Пименов", — сообщили во фракции.
Также депутаты планируют обратиться в Конституционный суд. "У нас есть серьезные аргументы, доказывающие, что то, что преподносится сейчас как окончательное решение в сфере образования нацменьшинств, противоречит не только международным обязательствам Латвии, но и латвийскому законодательству и решениям, принятым Конституционным судом в этом веке", — заявил Пименов.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.