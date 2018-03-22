В Латвии оппозиция попросит президента не подписывать закон об образовании

РИГА, 22 мар — РИА Новости. Парламентская фракция оппозиционной партии "Согласие" в Сейме Латвии планирует обратиться к президенту Раймонду Вейонису с просьбой не поддерживать поправки к законам, предусматривающие перевод русских школ на латышский язык обучения, сообщили РИА Новости во фракции.

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял решение о полном переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Теперь законопроект предстоит одобрить президенту. Глава государства может вернуть законопроект на доработку.

"Над письмом к президенту работает заместитель председателя фракции "Согласие" в Сейме Игорь Пименов", — сообщили во фракции.

Также депутаты планируют обратиться в Конституционный суд. "У нас есть серьезные аргументы, доказывающие, что то, что преподносится сейчас как окончательное решение в сфере образования нацменьшинств, противоречит не только международным обязательствам Латвии, но и латвийскому законодательству и решениям, принятым Конституционным судом в этом веке", — заявил Пименов.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.