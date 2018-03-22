Конгресс Перу примет решение об отставке президента Кучински в пятницу

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Конгресс Перу примет решение об отставке президента страны Педро Кучински в пятницу, передает агентство Andina.
В четверг конгресс начнет дебаты по данному вопросу, окончательное голосование состоится в пятницу в присутствии вице-президента Мартина Вискарры, который должен принести присягу в качестве нового главы государства.
Изначально конгресс Перу планировал 22 марта рассматривать вопрос об отстранении от должности главы государства за "моральную недееспособность". В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински. Его подозревали в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.