Конгресс Перу примет решение об отставке президента Кучински в пятницу

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Конгресс Перу примет решение об отставке президента страны Педро Кучински в пятницу, передает агентство Andina.

В среду Кучински официально заявил о своей отставке в прямом телеэфире, и теперь она должна быть официально принята парламентом. Предварительно парламентские партии согласны с отставкой.

В четверг конгресс начнет дебаты по данному вопросу, окончательное голосование состоится в пятницу в присутствии вице-президента Мартина Вискарры, который должен принести присягу в качестве нового главы государства.

Кучински, находившийся на посту президента с июля 2016 года, сам заявил об отставке в прямом эфире телевидения после того, как оппозиция опубликовала несколько скрытно снятых видео, на которых запечатлены сторонники президента, якобы пытающиеся уговорить конгрессменов голосовать против импичмента в обмен на услуги и привилегии. Также там речь идет и о прямых "откатах", которые обещают депутатам в обмен на голоса в виде части средств, которые будут потрачены на проекты в регионах.

Изначально конгресс Перу планировал 22 марта рассматривать вопрос об отстранении от должности главы государства за "моральную недееспособность". В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински. Его подозревали в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.