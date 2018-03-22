В Киеве переименовали семь улиц и переулков в рамках декоммунизации

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование семи улиц и переулков в Киеве в рамках декоммунизации, сообщила в четверг пресс-служба горсовета.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов", — говорится в сообщении.

По данным Киевсовета, улица Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых, улица Петровская в улицу Василия Щавинского, улица Новороссийская в улицу Опрышковскую, улица Александра Горовицы в улицу Василия Барки, переулок Михаила Реута в переулок Памвы Берынды, улица Пугачева в улицу Академика Ромоданова.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.