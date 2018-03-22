Ветеран разведки высмеял заявление Грибаускайте о российских разведчиках

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ветеран советской разведки, писатель и публицист Михаил Любимов, которого власти Англии объявили в 1965 году персоной нон грата и выслали из страны, назвал смешным заявление литовского президента Литвы Дали Грибаускайте о возможности ликвидации российской разведывательной сети в Европе.

Ранее в четверг Грибаускайте заявила в Брюсселе журналистам, что Вильнюс рассматривает возможность выслать из страны сотрудников российской разведки из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Грибаускайте добавила, что ликвидация российской разведывательной сети во всех европейских странах является для них общей задачей.

"Ну как можно уничтожить? Это вообще смешно", — сказал Любимов. По его словам, заявление Грибаускайте сделано в русле ведущейся на Западе антироссийской кампании, в которой малые страны, такие как Литва, стараются всячески угодить западным лидерам.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов, отметив, что это подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, комментируя заявление Мэй, что это детская наивность и профессиональная некомпетентность.

МИД РФ принял ответные меры: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.

Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.

Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.