МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сотрудница полиции в Токио была вынуждена уволиться с работы из-за романа с задержанным членом якудза. Об этом сообщает SoraNews24. © AFP 2018 / Fred Dufour Самая богатая мафия на планете: как устроена якудза

В ноябре 2017 года 30-летний мафиози был арестован в токийском районе Синдзюку. Пока он содержался под стражей, в него влюбилась 23-летняя девушка, которая работала в отделении, где он находился.

После освобождения мафиози под залог они продолжили общение: пара переписывалась, встречалась и даже вместе ездила отдыхать. Однако девушку заподозрили в передаче информации своему парню, которая касалась расследования в отношении другого члена якудза.

"Я думала, что если сообщу ему эту информацию, он никому не расскажет о наших отношениях", — заявила девушка.

После этого ее на полгода отстранили от работы, а 19 марта сотрудница подала прошение об отставке. Пока неизвестно, будут ли против нее выдвинуты какие-либо обвинения. СМИ не располагают информацией о том, продолжаются ли ее отношения с мафиози.