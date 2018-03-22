РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В сейме Польши оценили размер индивидуальных военных компенсаций от ФРГ

20:1622.03.2018
13864
© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша. Архивное фотоЦентр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
© Depositphotos / jacek_kadaj

ВАРШАВА, 22 мар — РИА Новости. Польша оценивает сумму индивидуальных компенсаций от Германии для поляков, пострадавших во Второй мировой войне, в 543 миллиарда долларов, заявил глава парламентской группы по вопросам репараций Аркадиуш Муларчик в четверг в сейме страны.

Акция националистов у здания посольства Украины в Польше
© Фото : страница Robert Winnicki в Facebook
У украинского посольства в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича
Муларчик заявил, что согласно оценке 1990 года, "людей, непосредственно пострадавших от гитлеровской Германии во время Второй мировой войны в Польше, в общей сложности было 13 миллионов 315 тысяч".

Среди них — лица, вывезенные на принудительные работы в Германию, гражданские инвалиды, узники концлагерей, а также вдовы и сироты, переселенные люди, уточнил парламентарий.

Муларчик заявил, что сумма компенсаций, которые эти люди могли бы требовать от Германии, оценивалась в 1990 году в 284 миллиарда долларов. "Это была сумма на 1990 год. Если мы сегодня эту сумму индексируем по принципу покупательной способности доллара на 2017 год, выходит сумма в один триллион 984 миллиарда злотых. Если речь идет о долларах, то сумма 543 миллиарда долларов", — сказал он.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Польша намерена "отгородиться забором" от России, Белоруссии и Украины
Муларчик также заявил, что эта компенсация "по праву принадлежат польским гражданам".

Он отметил также, что суммы причитающихся полякам индивидуальных компенсаций не включены в военные репарации, которые польское государство намерено потребовать от Германии.

Ранее в Варшаве заявляли, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, которые должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сенат Польши принял законопроект о разжаловании генералов времен коммунизма
Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

Муларчик ранее заявлял, что Польша может претендовать на репарации от Германии за ущерб во Второй мировой войне в размере 850 миллиардов долларов.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Сергей Мануков
у нас в России до пса не нужных ведомств и комиссий , почему не создать ещё одну что б посчитали сколько миллиардов должны поляки СССР за освобождение Польши и материальных вложений ( с 1944 по 89 год ) в эту бесперспективную дотационную вотчину Германии ...по некоторым предварительным подсчётам там под 50 ярдов долларов будет ( только материальных вложений ) ....и требовать пока до последнего рубля не выплатят или силой забрать .
20:23
22.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена