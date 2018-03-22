Конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США не нашел свидетельств сговора между Москвой и сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа, говорится в итоговом документе по делу о "российском вмешательстве".

"Никто из опрошенных свидетелей на прямой вопрос не предоставил доказательств или свидетельств сговора, координации или конспирации между кампанией Трампа или российским правительством", — сказано в докладе.

Конгрессмены также пришли к выводу, что контакты представителей Трампа с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком не доказывают "координации" усилий сторон во время президентской кампании.

"Комитет не нашел свидетельств того, что встречи между представителями Трампа, в том числе Джеффа Сешнса, и официальных представителей российского правительства, в том числе посла (Сергея) Кисляка, являлись свидетельством сговора, координации или конспирации с правительством России", — отмечается в документе.

В четверг комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за прекращение дела о "российском вмешательстве" и постановил обнародовать результаты разбирательства.

"Российское вмешательство"

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп — младший и ряд других близких к президенту людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".