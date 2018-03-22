КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Задержанный в киевском метро мужчина со взрывчаткой не имеет отношения к партии "Движение новых сил", лидером которой является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, заявляет политсила.
В четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители задержали в метрополитене мужчину со взрывчаткой, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, детонаторы. Член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина ранее был замечен на акциях партии Саакашвили у здания Верховной рады, полиция обратится в партию за разъяснениями.
"Движение новых сил" не использует и никогда не использовало насилия как метода политической борьбы… Никакого отношения к партии гражданин Гресик не имеет. Он не является ни членом нашей партии, ни нашим активистом. Заявление "пособников" Авакова — Антона Геращенко и (советника главы МВД Арсена Авакова — ред.) Зоряна Шкиряка, которые уверяют в обратном, — это ложь, целью которой является дискредитировать наши мирные массовые протесты", — говорится в заявлении партии в Facebook.
Лагерь сторонников Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства и выдворенного в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, во время которых неоднократно происходили столкновения с полицией. Правоохранители 3 марта пришли с обыском в палаточный городок, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, в результате палаточный городок разобрали. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 20 пострадавших с обеих сторон, а также изъятии в палаточном городке девяти гранат РГД-5, "коктейлей Молотова" и пяти дымовых мин.
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