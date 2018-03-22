В Македонии проходит массовый протест перед визитом главы МИД Греции

БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Акцию протеста в центре столицы Македонии перед визитом главы МИД Греции Никоса Котзиаса проводят в четверг несколько патриотических объединений, демонстранты требуют прекращения переговоров Скопье и Афин о переименовании бывшей югославской республики, передает национальное телевидение МРТ.

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Переговоры многократно приводили к массовым протестным акциям в обеих странах.

Представители нескольких гражданских движений, объединенные в "Народный фронт за спасение Македонии" проводят в четверг митинг в центре Скопье. Демонстранты днем организованно прошлись по центральной площади к министерству иностранных дел республики.

"Срочно прекратить переговоры с Грецией! Македония должна вступить в международные организации под своим конституционным названием … Именем и идентичностью не торгуем", — цитирует требования участников акции телеканал.

Главу греческого внешнеполитического ведомства ожидают около 18.00 (20.00 мск) в Международном аэропорту Скопье, который раньше назывался "Александр Великий" в честь Александра Македонского, но был в феврале переименован местными властями вместе с одноименной автомагистралью, что стало шагом навстречу Афинам.

Котзиас проведет в Скопье в четверг рабочий ужин с главой МИД Македонии Николой Димитровым. В пятницу по плану визита он встретится с премьером Зораном Заевым, вице-премьером Буяром Османи и спикером парламента Талатом Джафери, а затем обсудит решение проблемы с оппозицией и албанскими партиями. Переговоры по "македонской проблеме" продолжатся 30 марта в Вене, где Котзиас встретится со своим коллегой Димитровым в присутствии спецпредставителя ООН Мэтью Нимица.