Европарламент пообещал следить за ситуацией с задержанием Савченко

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Европарламент будет следить за развитием ситуации с задержанием Надежды Савченко на Украине и может призвать к ее освобождению, сказал глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

"Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, каковы факты и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", — сказал он.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".