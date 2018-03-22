Израиль проверит деятельность Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар — РИА Новости. Израильские власти уведомили американскую социальную сеть Facebook о начале проверки ее деятельности по следам сообщений о том, что она передавала данные пользователей британской компании Cambridge Analytica, сообщило национальное управление защиты частной информации.

Ведомство намерено выяснить, не нарушали ли действия Facebook права израильских граждан, защищенные соответствующим законом.

"В соответствии с израильским законодательством, личные данные могут быть использованы только в целях, для которых были предоставлены, с согласия владельца", — говорится в сообщении.

"Управление будет расследовать, не использовались ли личные данные израильских граждан в ущерб их праву на защиту частной жизни", — говорится в сообщении.

Власти напомнили, что, согласно закону, использование частных данных допускается только с согласия их владельца и только в целях, для которых они предоставлены.

В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.