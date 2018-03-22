Манифестация членов профсоюзов против новой трудовой реформы в Париже. 22 марта 2018

Манифестация членов профсоюзов против новой трудовой реформы в Париже. 22 марта 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Париже проходит манифестация членов профсоюзов против новой трудовой реформы. Это первая крупная акция протеста с начала правления президента Франции Эммануэля Макрона. О забастовке пишет Sputnik France.

Протестующие прошли от Восточного вокзала до площади Бастилии. На своем пути они крушили машины и разбивали окна зданий.

Полиция неоднократно применила к протестующим спецсредства, в том числе и водяные пушки.

В четверг, 22 марта, французские железнодорожники и государственные служащие объявили массовую забастовку в знак протеста против реформ Макрона. Ранее он предложил реформировать Национальную компанию железных дорог SNCF, упразднив ее особый статус и отменив льготы для сотрудников. Также президент пообещал реформировать государственный аппарат и сократить 120 тысяч чиновников.