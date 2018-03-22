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Появилось видео задержания Савченко в Раде‍

18:2122.03.2018
(обновлено: 18:23 22.03.2018)
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© ФотоПоявилось видео задержания Савченко в здании Верховной радыПоявилось видео задержания Савченко в здании Верховной рады
© Фото

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую до этого лишили депутатской неприкосновенности. Ролик опубликовал в своем Facebook журналист Ян Доброносов.

Надежда Савченко в сопровождении журналистов и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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На видео Савченко зачитывают обвинения, по которым ее задержали, а также вручают памятку с ее правами и обязанностями.

"Напугать не удастся"

До этого с трибуны Рады Савченко заявила, что не откажется от звания Героя Украины и не сдаст депутатский мандат.

"Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай звезду… Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины в московских тюрьмах", — сказала она с трибуны парламента.

Она вновь сказала, что знала о том, что ее записывают, и "специально на камеру и под запись" вела такие разговоры, чтобы спровоцировать власть.
Савченко также заявила, что напугать ее не удастся, и она не согласится на сделки со следствием, если таковые ей предложат.

Не нужно переживать

Итоговое решение Рады Савченко встретила с улыбкой, она сдала карточку для голосования и покинула зал парламента. Савченко пожали руку два депутата от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Евгений Мураев. Эта фракция не поддержала лишение ее неприкосновенности.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Биография Надежды Савченко

Затем Савченко в сопровождении сестры Веры вышла из здания Рады к маме, которая ждала ее возле парламента. Она попросила ее не переживать и ехать домой. На все вопросы журналистов Савченко отвечать отказалась и вернулась в здание парламента. Там ей зачитали текст подозрения и задержали.
Как сообщила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко, адвоката к ней не пускают.

У здания парламента проходят два митинга, сторонников и противников депутата.

В чем подозревают Савченко

Генпрокуратура подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что она планировала установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева.

Надежда Савченко в сопровождении журналистов и правоохранителей у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают — ответ очевиден", — заявил он во время оглашения представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

Как отметил генпрокурор, "это теракт, направленный на свержение украинского государства".

Обрушить парламент

На прошлой неделе Луценко уже рассказывал подробности плана Савченко. По его словам, депутат намеревалась "уничтожить две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

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Обвинения основаны на деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

В ответ Герой Украины заявила, что "только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент".

Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

От пяти до десяти лет

По мнению депутата украинского парламента, члена коллегии МВД Антона Геращенко, Савченко вряд ли получит пожизненный срок, так как свой план она не реализовала.

Надежда Савченко у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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" Вряд ли это будет пожизненный срок, так как они не смогли реализовать свои цели. Но то, что Рубан и Савченко — это люди, которые не в своем уме и опасны для Украины — это факт, и им место за решеткой", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Через два месяца Савченко помиловал российский президент, и она вернулась на родину.

"Веселая" история

Как считает политолог Владимир Корнилов, шумиха вокруг Надежды Савченко будет набирать обороты.

Он обратил внимание на несостыковки в обвинительном заключении Луценко.

"Она должна была взорвать Раду, когда там находились (президент Украины Петр) Порошенко и все министры, и добить выживших — это она должна была сделать, по всей видимости, днем, а потом ночью (вдумайтесь!) штурмовать Верховную раду, уже разрушенную ею накануне. А затем еще "веселее" — после этого она должна была ночью с коллегами ехать по домам Порошенко, (главы МВД Украины Арсена) Авакова, (секретаря СНБО Украины Александра) Турчинова и убивать их там (уже убитых днем!). ", — сказал Корнилов в эфире радио Sputnik.

Надежда Савченко в сопровождении журналистов и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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По словам политолога, версия настолько дикая, что "даже для комедийного фильма не подойдет".

При этом Корнилов считает маловероятным, что Савченко поместят под арест.

" Конечно, украинские власти хотели бы, чтобы Савченко куда-нибудь исчезла. Осталась бы, например, в Европе. Именно поэтому, кстати, весь этот шум о том, чтобы ее привлечь к ответственности, начался в тот момент, когда она была в ЕС. Я так понимаю, Киев очень надеялся, что она оттуда не вернется, как (бывший губернатор Одесской области Михаил) Саакашвили, который сейчас где-то там сидит, и всех это устраивает", — сказал он.

По его словам, арест Савченко поставил бы в неудобное положение лидеров многих западных стран, которые добивались ее освобождения.

Надежда Савченко у здания Верховной Рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости
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"Заткнуть рот Савченко"

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, в свою очередь, выразил мнение, что чтобы "заткнуть Савченко рот", те политики, которым это выгодно, могут пойти на то, чтобы признать ее психически больной и отправить в психиатрическое учреждение.

"Это выгодно Порошенко, это выгодно очень многим членам парламента, кроме коалиционного блока. Это, кстати, выгодно и Тимошенко, которая чувствует в определенной степени политическую конкуренцию со стороны Савченко. Так что, это выгодно многим", — отметил Жарихин.

Век воли не видать
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Век воли не видать

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