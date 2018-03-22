Политолог о "деле Савченко": версия Луценко даже для комедии не подойдет

Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко задержали в здании парламента. Ранее Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik назвал обвинения в адрес Савченко дикими.

Депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко зачитали текст подозрения и задержали ее в здании парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг парламент Украины по представлению Генпрокуратуры лишил неприкосновенности внефракционного депутата Савченко, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, депутат планировала "уничтожить две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет". Кроме того, по словам Луценко, Савченко планировала установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева.

"Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше – депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают – ответ очевиден", – сказал Луценко во время оглашения представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

Как отметил генпрокурор, "это был теракт, направленный на свержение украинского государства".

Обвинения против Савченко основаны на деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что шумиха вокруг Надежды Савченко будет набирать обороты.

"Потому что куда уж теперь останавливаться? Луценко ведь озвучил совершенно дикую версию. То, что Савченко, по его словам, хотела взорвать Раду, а потом добить всех из автомата – это он коротко с трибуны Рады сказал. А я почитал обвинительное заключение – там еще "веселее" история. Она должна была взорвать Раду, когда там находились (президент Украины Петр) Порошенко и все министры, и добить выживших – это она должна была сделать, по всей видимости, днем, а потом ночью (вдумайтесь!) штурмовать Верховную раду, уже разрушенную ею накануне. А затем еще "веселее" – после этого она должна была ночью с коллегами ехать по домам Порошенко, (главы МВД Украины Арсена) Авакова, (секретаря СНБО Украины Александра) Турчинова и убивать их там (уже убитых днем!). Не знаю, в каком состоянии писал или подписывал это Луценко. Но версия настолько дикая, что даже для комедийного фильма не подойдет", – сказал Владимир Корнилов.

Политолог считает маловероятным, что Савченко будет помещена под арест.

"Решение об аресте будет принимать суд. Конечно, украинские власти хотели бы, чтобы Савченко куда-нибудь исчезла. Осталась бы, например, в Европе. Именно поэтому, кстати, весь этот шум о том, чтобы ее привлечь к ответственности, начался в тот момент, когда она была в ЕС. Я так понимаю, Киев очень надеялся, что она оттуда не вернется, как (бывший губернатор Одесской области Михаил) Саакашвили, который сейчас где-то там сидит, и всех это устраивает. А сажать ее – это как в знаменитом фильме: он же памятник – кто ж его посадит? Вот и Савченко: в свое время из нее сделали "памятник", и сейчас посадить ее – значит, поставить в неудобное положение массу лидеров западных стран, всевозможных правозащитных организаций, которые так долго добивались ее освобождения из "страшных российских застенков"", – заключил Владимир Корнилов.

Савченко ранее осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит.

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