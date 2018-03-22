ПАТТАЙЯ (Таиланд), 22 мар – РИА Новости. Дата суда по делу Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич), а также еще восьми человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга в курортном городе Паттайя в Таиланде, остается неизвестной после того, в четверг заседание не состоялось в связи с неготовностью обвинительного заключения, сообщает корреспондент РИА Новости.

Утром в четверг троих из десяти обвиняемых по этому делу, которые содержатся в тюрьме Паттайи, привезли в здание суда курортного города, где они провели весь день в ожидании вызова в закрытый зал заседаний, присутствие публики в котором запрещено.

Днем представитель секретариата суда сообщил РИА Новости, что шестерых подсудимых, включая Кириллова и Вашукевич, которые являются в настоящее время заключенными Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, могут привезти в суд Паттайи во второй половине дня, однако до 17.30 по местному времени (13.30 мск) этого не произошло, и привезенных ранее заключенных тюрьмы Паттайи увезли из суда.

По словам полицейских, организующих транспортировку и охрану заключенных, перенос заседания произошел из-за неготовности обвинительного заключения в прокуратуре. Предполагалось, что в четверг всем десяти обвиняемым предъявят обвинения, после чего они должны будут заявить в суде, признают ли себя виновными. В случае признания вины судебный процесс ускорится, и постановление может быть оглашено в тот же день. В случае, если подсудимые вину не признают, их ждет, как минимум, еще несколько заседаний, во время которых будут давать показания свидетели и сами обвиняемые.

Предполагается, что обвинительное заключение может быть готово в пятницу 23 марта, и тогда утром в пятницу заключенные из Бангкока и Паттайи будут одновременно доставлены в суд для заслушивания обвинительного заключения.

Однако местный адвокат двоих россиян и одного гражданина Белоруссии, содержащихся в тюрьме Паттайи, заявил по телефону родственникам обвиняемых, что его в четверг или пятницу никто в суд не вызывал, и что в его календаре датой первого заседания суда значится 17 апреля.

В расписании суда на четверг и пятницу также отсутствуют любые упоминания дела россиян и белорусов, арестованных по обвинению в ведении нелегального бизнеса и нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда.

Тем не менее, сам факт, что троих обвиняемых из тюрьмы Паттайи в четверг вывозили в здание суда, говорит о том, что заседание планировалось, хотя и не состоялось.

Десять граждан Белоруссии и России обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории королевства Таиланд. По этому делу все обвиняемые были временно освобождены судом под денежный залог, однако шестеро, включая Кириллова и Вашукевич, были позже задержаны иммиграционной полицией в связи с отзывом безвизовых разрешений на пребывание в Таиланде из-за нарушения иммиграционного законодательства, выразившегося в форме открытого проявления неуважения к культуре и религии страны пребывания.

По таиландскому законодательству за нелегальный бизнес и нелегальную работу обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и/или денежный штраф, а также депортация в страну гражданства. По существующей практике, при первом нарушении такого рода, иностранцев чаще всего приговаривают к условному двухгодичному сроку, штрафу и депортации с внесением в списки лиц, которым запрещен въезд в Таиланд на 10 лет. Тем не менее, право выбора наказания принадлежит суду, а прецеденты подобных дел в Таиланде принимаются во внимание не всегда.

Что касается обвинений по линии иммиграционной полиции, наказанием за них может послужить депортация в страну гражданства и, так же, запрет на въезд в Таиланд на длительный срок.