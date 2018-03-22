Сирийский посол прокомментировал позицию Лондона в "деле Скрипаля"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобритания нарушает международное право и конвенции о запрещении химоружия в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, такие же нарушения наблюдаются в сирийской Восточной Гуте, где боевики фабриковали истории о применении химоружия властями САР, заявил РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Посол напомнил об авиаударе США по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года. Вашингтон утверждал, что с нее сирийские войска провели химическую атаку.

"Американцы поспешили бомбить авиабазу Шайрат без доказательств. И сегодня мы обнаружили готовность тех же самых группировок использовать химоружие в Восточной Гуте для того, чтобы это было предлогом уничтожить Сирию", — заявил посол. По его словам, Сирии совместно с друзьями из России удалось "провалить этот план".

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

"Логики нет вообще", — заявил посол, комментируя отказ властей Великобритании предоставить консульский доступ к дочке Скрипаля Юлии, гражданке РФ. "И мы видим сплошные нарушения международных норм и прав, даже конвенций о запрещении химоружия, начиная с фабрикованных историй в Восточной Гуте и заканчивая Солсбери", — заявил Хаддад.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил в среду, что недавние находки химического оружия в сирийской Восточной Гуте на освобожденных от террористов территориях показывают, что многие вещи были постановочными не без содействия Великобритании, так как Лондон в том числе финансирует "Белые каски".

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в понедельник получил информацию о том, что боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с применением отравляющих веществ.

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