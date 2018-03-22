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Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали в здании Рады

Сюжет:
Задержание Надежды Савченко (26)
17:1822.03.2018
(обновлено: 17:52 22.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНадежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Верховная рада Украины в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. Спустя ровно два года после того как российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения, Героя Украины задержали в здании парламента по подозрению в подготовке теракта в Раде.

В Раде показали видео, где Савченко якобы обсуждает подготовку переворота
В Раде показали видео, где Савченко якобы обсуждает подготовку переворота
Пока депутаты выносили решение, за стенами Рады митинговали сторонники и противники Савченко. В данный момент депутат находится в здании Службы безопасности Украины (СБУ), адвоката к ней не пускают.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Обвинения против нее появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Век воли не видать
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Век воли не видать

До 15 лишения свободы 

Рада рассматривала представление Генпрокуратуры в отношении Савченко почти три часа. "За" разрешение привлечь ее к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Вскоре после этого следователь СБУ Александр Томусяк заявил, что Савченко задержана по подозрению в попытке совершения госпереворота в составе группы по предварительному сговору. Статьи, по которым ее обвиняют, предусматривают до 15 лет лишения свободы. Следователь вручил ей повестку и предложил пройти с ним в управление СБУ.

По дороге в здание СБУ Савченко сопровождали сторонники и журналисты. "Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами", — сказала депутат, обращаясь к ним.

Как заявила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, к Савченко не допустили адвоката.

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что Савченко может получить от пяти до десяти лет, а не пожизненный срок.

"Она (история — ред.) завершится на этом этапе задержанием Савченко, передачей в суд рассмотрения дела по сути. Обвинения достаточно серьезные, но благодаря тому, что этот теракт был предотвращен и никто не погиб, судьи могут избрать ей срок, которые может быть в несколько лет — пять или десять", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Между тем украинский политический аналитик Тарас Чорновил не исключает, что Савченко в перспективе также могут обвинить в государственной измене.

Наша крыша в опасности!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Наша крыша в опасности!

Герой Украины

Вернувшись из России на родину в 2016 году, Савченко получила высшую украинскую государственную награду – орден "Золотая Звезда" Героя Украины. После лишения депутатской неприкосновенности Савченко отдала орден матери, которая вместе со сторонниками ожидала ее у здания Рады.

Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Genya Savilov
Савченко грубо потроллила депутатов "взрывом" Рады
"День рождения твой отпразднуйте без меня. Мама, не плачь, все хорошо. Езжайте домой… Не добили чужие, не добьют и свои", — сказала Савченко, обращаясь к матери.

При этом ранее, выступая в Раде, Савченко подчеркнула, что не отказывается ни от награды, ни от депутатского мандата.

"Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай звезду… Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины, в московских тюрьмах ", — заявила Савченко с трибуны парламента.

По словам депутата, она знала, что ее записывают, и якобы специально на камеру вела такие разговоры, чтобы спровоцировать власть. При этом Савченко заявила, что если бы в парламенте не присутствовали сотрудники аппарата Верховной рады и журналисты, "люстрация была бы уже давно".

Надины гранаты 

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.

Президент Украины Петр Порошенко и Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Когда Савченко в четверг пришла на заседание регламентного комитета, ряд СМИ сообщил, что депутат пронесла в Раду оружие и гранаты. Савченко это утверждение частично подтвердила, положив на стол фрукты – два граната.

"Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко от смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были. Были у меня гранаты. Вот", — сказала Савченко.

При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

"Если бы я что-то планировала, я бы это сделала. Я планировала показать власти то, что может быть, при этом таким, каким оно быть просто не может даже с точки зрения военной операции. Мне очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили, чтобы власть поняла, что она тоже смертна", — сказала Савченко.

Внутренняя угроза

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Рада таким образом пытается "заткнуть рот" Савченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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"Это, безусловно, было предсказуемо, потому что то, что стала говорить Савченко, для большинства этого парламента совершенно неприемлемо. Поэтому они стараются всеми силами заткнуть ей рот… Я не исключаю, что для того, чтобы надежнее заткнуть рот, пойдут на то, чтобы объявить ее психически нездоровым человеком и заключить в психиатрическое учреждение", — сказал Жарихин РИА Новости.

Эксперт полагает, что действия парламента в отношении Савченко могут быть выгодны президенту Украины Петру Порошенко, а также лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, власти Украины просто ищут "внутреннюю угрозу", чтобы "дотянуть" до выборов, и на эту роль выбрали Савченко.

"Власти, чтобы дотянуть до выборов, ищут внутреннюю угрозу. Сейчас они выбрали в качестве внутренней угрозы бывшую национальную героиню Надежду Савченко", — заявил он.

При этом Мартынов считает ситуацию с Савченко сюрреалистичной. "Вот этот весь генезис – превращение в национального героя, депутата и вполне себе респектабельную даму, а затем в преступника, которого надо немедленно арестовать —удивительно, как на Украине всё быстро меняется. Это абсолютная фантасмагория и сюрреализм. Но не как на полотнах великих художников, а сюрреализм в реальности", — отметил он.

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