КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Верховная рада Украины в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. Спустя ровно два года после того как российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения, Героя Украины задержали в здании парламента по подозрению в подготовке теракта в Раде.

Пока депутаты выносили решение, за стенами Рады митинговали сторонники и противники Савченко. В данный момент депутат находится в здании Службы безопасности Украины (СБУ), адвоката к ней не пускают.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Обвинения против нее появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

До 15 лишения свободы

Рада рассматривала представление Генпрокуратуры в отношении Савченко почти три часа. "За" разрешение привлечь ее к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вскоре после этого следователь СБУ Александр Томусяк заявил, что Савченко задержана по подозрению в попытке совершения госпереворота в составе группы по предварительному сговору. Статьи, по которым ее обвиняют, предусматривают до 15 лет лишения свободы. Следователь вручил ей повестку и предложил пройти с ним в управление СБУ.

По дороге в здание СБУ Савченко сопровождали сторонники и журналисты. "Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами", — сказала депутат, обращаясь к ним.

Как заявила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, к Савченко не допустили адвоката.

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что Савченко может получить от пяти до десяти лет, а не пожизненный срок.

"Она (история — ред.) завершится на этом этапе задержанием Савченко, передачей в суд рассмотрения дела по сути. Обвинения достаточно серьезные, но благодаря тому, что этот теракт был предотвращен и никто не погиб, судьи могут избрать ей срок, которые может быть в несколько лет — пять или десять", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Между тем украинский политический аналитик Тарас Чорновил не исключает, что Савченко в перспективе также могут обвинить в государственной измене.

Герой Украины

Вернувшись из России на родину в 2016 году, Савченко получила высшую украинскую государственную награду – орден "Золотая Звезда" Героя Украины. После лишения депутатской неприкосновенности Савченко отдала орден матери, которая вместе со сторонниками ожидала ее у здания Рады.

"День рождения твой отпразднуйте без меня. Мама, не плачь, все хорошо. Езжайте домой… Не добили чужие, не добьют и свои", — сказала Савченко, обращаясь к матери.

При этом ранее, выступая в Раде, Савченко подчеркнула, что не отказывается ни от награды, ни от депутатского мандата.

"Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай звезду… Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины, в московских тюрьмах ", — заявила Савченко с трибуны парламента.

По словам депутата, она знала, что ее записывают, и якобы специально на камеру вела такие разговоры, чтобы спровоцировать власть. При этом Савченко заявила, что если бы в парламенте не присутствовали сотрудники аппарата Верховной рады и журналисты, "люстрация была бы уже давно".

Надежду Савченко везут в СИЗО. pic.twitter.com/SkUw2VMbHT — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 22 марта 2018 г.

Надины гранаты

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.

Когда Савченко в четверг пришла на заседание регламентного комитета, ряд СМИ сообщил, что депутат пронесла в Раду оружие и гранаты. Савченко это утверждение частично подтвердила, положив на стол фрукты – два граната.

"Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко от смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были. Были у меня гранаты. Вот", — сказала Савченко.

При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

"Если бы я что-то планировала, я бы это сделала. Я планировала показать власти то, что может быть, при этом таким, каким оно быть просто не может даже с точки зрения военной операции. Мне очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили, чтобы власть поняла, что она тоже смертна", — сказала Савченко.

Внутренняя угроза

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Рада таким образом пытается "заткнуть рот" Савченко.

"Это, безусловно, было предсказуемо, потому что то, что стала говорить Савченко, для большинства этого парламента совершенно неприемлемо. Поэтому они стараются всеми силами заткнуть ей рот… Я не исключаю, что для того, чтобы надежнее заткнуть рот, пойдут на то, чтобы объявить ее психически нездоровым человеком и заключить в психиатрическое учреждение", — сказал Жарихин РИА Новости.

Эксперт полагает, что действия парламента в отношении Савченко могут быть выгодны президенту Украины Петру Порошенко, а также лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, власти Украины просто ищут "внутреннюю угрозу", чтобы "дотянуть" до выборов, и на эту роль выбрали Савченко.

"Власти, чтобы дотянуть до выборов, ищут внутреннюю угрозу. Сейчас они выбрали в качестве внутренней угрозы бывшую национальную героиню Надежду Савченко", — заявил он.

При этом Мартынов считает ситуацию с Савченко сюрреалистичной. "Вот этот весь генезис – превращение в национального героя, депутата и вполне себе респектабельную даму, а затем в преступника, которого надо немедленно арестовать —удивительно, как на Украине всё быстро меняется. Это абсолютная фантасмагория и сюрреализм. Но не как на полотнах великих художников, а сюрреализм в реальности", — отметил он.