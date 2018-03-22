Мэй заявила, что поднимет вопрос о "деле Скрипаля" на саммите в Брюсселе

ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поднимет вопрос об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии на саммите в Брюсселе.

"Я подниму этот вопрос в беседе с моими партнерами", — заявила Мэй в четверг в Брюсселе журналистам, прямую трансляцию общения с прессой ведет сайт Еврокомиссии.

Она в очередной раз обвинила Россию в инциденте и поблагодарила коллег по ЕС за поддержку, оказанную Великобритании в связи с этим инцидентом.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.